رياضة | مصطفي يونس يفجر مفاجأة كبرى عن رئيس الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصطفي يونس يفجر مفاجأة كبرى عن رئيس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن محمود الخطيب ليس ابن القلعة الحمراء، ولكن من أبناء نادي النصر.

وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع، المذاع على قناة "Ten": "الخطيب ليس ابن الأهلي وكان سينضم لنادي الإسماعيلي وشارك فى التدريبات، وذلك قبل انضمامه للقلعة الحمراء،

وأضاف: "البعض يندهش من أنني لعبت بالنادي الأهلي وهؤلاء يحصلون على أموال مقابل الهجوم على شخصي".

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وأكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن قرارات الخطيب أضاعت هيبة القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي مصطفي يونس، المذاع على قناة "Ten": "ما يحدث فى الأهلي الآن لم يحدث منذ عام 1968، ولم أري طوال تاريخي أن هيبة القلعة الحمراء تضيع مثلما يحدث فى عهد محمود الخطيب".

وأضاف: "قرارات مجلس محمود الخطيب أثرت على هيبة النادي الأهلي، وكل التقدير لتركي الشيخ ولكن ما حدث معه هراء".