رياضة | هازارد يورط ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هازارد يورط ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الشكوك تحوم حول مشاركة البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني في مباراة الملكي أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد معقل المان سيتي يوم الجمعة المقبلة في مباراة العودة في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية بأنه هناك حالة من القلق داخل صفوف ريال مدريد بشأن جاهزية البلجيكي إيدين هازارد لمواجهة مانشستر سيتي.

Advertisements

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن هازارد مازال يشعر بالآلام في كاحله بعد كل تدريب ولذلك فإن النجم البلجيكي قد لا يشارك بشكل أساسي في مواجهة مانشستر سيتي.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن هازارد كان قد عانى من إصابة على مستوى الكاحل وغاب على إثرها عدة أشهر وعاد النجم البلجيكي إلى المشاركة بعد فترة التوقف ولكنه كان يشعر بالآلام بعد كل مباراة يخوضها.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن ريال مدريد خسر مباراة الذهاب على ملعبه سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف ويحتاج الملكي للفوز بهدفين نظيفين من أجل الوصول إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية.