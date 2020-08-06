رياضة | أزمة في الأهلي بسبب «كهربا»

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزمة في الأهلي بسبب «كهربا» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسئولي النادي الأهلي صدمة قوية بسبب ملف تقديم التماس، لرفع الإيقاف عن اللاعب الدولي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.

أزمة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا

المدرب السويسري رنيه فايلر، استفسر من مسؤولي الأهلي، عن موقف محمود عبد المنعم كهربا من الإيقاف خاصة في ظل تألق اللاعب اللافت للنظر في الوديات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية وإيمان المدرب بحاجته لجهوده محلياً خلال المباريات المقبلة.

من جانبه كشفت تقارير صحفية، أن مسؤولي الأهلي تواصلوا مع اتحاد الكرة للوصول الى صيغة يستطيع من خلالها فتح ملعب عقوبات مباراة السوبر من جديد.

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رد اتحاد الكرة كان مفاجئا حيث أوضح مسؤولو الجبلاية، وجود اشتراطات أبرزها تقديم مستندات جديدة تدل على براءة اللاعب وهو الأمر الأهم والذي لا يتوافر مع مسئولي القلعة الحمراء ما شدد من حالة الصدمة خاصة وأن المدرب السويسري ينتظر الرد النهائي في ملف كهربا من إدارة المارد الأحمر.

من جانبه، علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي:"بعد أحداث مباراة السوبر قدمنا مستندات لاتحاد الكرة، وعلى ضوء هذه القرارات قرروا تخفيف العقوبة ، موضحاً، نرغب في تقديم إلتماس جديد خلال الفترة القادمة".

الجدير بالذكر أن محمود كهربا انضم، لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك في عدد من المباريات على الصعيد المحلي والإفريقي قبل فترة توقف الدوري الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.