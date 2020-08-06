رياضة | حجازي: ارتباط اسمي بالنادي الأهلي شرف كبير.. وسعيد بعودة وست بروميتش للبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حجازي: ارتباط اسمي بالنادي الأهلي شرف كبير.. وسعيد بعودة وست بروميتش للبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الدولي المصري أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي إن فريقه كان لديه تصميم من أجل العودة للدوري الإنجليزي "البريميرليج".
وقال حجازي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"ويست بروميتش قضى موسمين في غاية الصعوبة بدوري الدرجة الأولى".
وأضاف ."كان لدينا تصميم كبير كإدارة ولاعبين على العودة للدوري الممتاز".
وزاد :"فضلت إجراء الجراحة بداية الموسم رغم وجود إمكانية لتأجيلها".
وتابع :"طول مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مكني من العودة والمشاركة مع ويست بروميتش".
وأشار :"ارتباط اسمي بالنادي الأهلي شرف كبير وتعاقدي مع ويست بروميتش ممتد لعامين إضافيين، وسعيد جدا بعد عودة فريقي للدوري الممتاز الإنجليزي".
واستطرد :"كنا نحلم ونحن صغار باللعب في دوريات أوروبا الكبرى حتى تحقق الحلم".
وواصل :"الحديث عن نهاية مشواري الكروي سابق لآوانه".
وأوضح :"فخور جدا بالفترة التي قضيتها في الأهلي".
وأردف :"أتمنى التوفيق للأهلي والزمالك وبيراميدز والإسماعيلي في المشاركات الإفريقية والعربية".
وعن تألق تريزيجيه قال :"تريزيجيه لعب دور كبير في بقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي".
واختتم حديثه :"هدفنا كجيل حالي محو الصورة الضعيفة التي ظهرنا بها في روسيا وتحقيق بطولة للمنتخب الوطني".