رياضة | قبل موقعة دوري الأبطال.. "جوارديولا" يتفوق على الريال.. وتاريخ متكافئ لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر قبل موقعة دوري الأبطال.. "جوارديولا" يتفوق على الريال.. وتاريخ متكافئ لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة النارية بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي المقرر لها الجمعة المقبل، على ستاد "الإتحاد" معقل السيتيزين، في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد قرار استئناف البطولة مجددًا بعد توقفها عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وانتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ستاد "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي، بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، ليصبح صاحب الحظوظ الأقوى للصعود للدور ربع النهائي بالبطولة، قبل موقعة الإياب على ملعبه ووسط جمهوره يوم الجمعة القادم.

ويتسلح ريال مدريد بتفوقه التاريخي على مانشستر سيتي في موقعة الجمعة، حيث سبق والتقيا الفريقين في 3 مواجهات رسمية ببطولة دوري أبطال أوروبا بواقع (5 مباريات)، وفاز الملكي في مباراتين، وخسر مباراة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.

مواجهة وحيدة بين زيدان وجوارديولا:

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جمعت الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مباراة وحيدة مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قبل موقعة الجمعة، وذلك في لقاء ذهاب الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من البطولة، حيث قاد المدرب الإسباني للفوز على الريال بهدفين مقابل هدف.

مواجهات "زيدان" ضد مانشستر سيتي:

تحمل مباراة الجمعة رقم 4 للفرنسي زين الدين زيدان ضد مانشستر سيتي، حيث قاد الفريق الملكي في 3 مباريات سابقة ضد بطل إنجلترا، فاز في مباراة وتعادل في مثلها، وخسر المباراة الأخيرة، سجل لاعبوه هدفين واستقبلت شباكه هدفين ايضًا.

مواجهات "جوارديولا" ضد ريال مدريد:

تقابل مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا في 18 مباراة سابقة مع ريال مدريد بواقع (15 مباراة مع برشلونة – مباراتين مع بايرن ميونيخ – مباراة مع مانشستر سيتي)، فاز في 10 مباريات، وخسر 4 مباريات وتعادل في مثلهم، سجل لاعبوه 35 هدفًا، واستقبلت شباكه 21 هدفًا.