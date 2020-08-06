رياضة | إقالة مدرب الزمالك السابق من تدريب سانتوس البرازيلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إقالة مدرب الزمالك السابق من تدريب سانتوس البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى سانتوس البرازيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر إقالة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا بسبب نتائج الفريق السلبية خلال الفترة الماضية آخرها خروجه من ربع نهائي الكأس.

ونشر النادى البرازيلي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بيانا صحفيا جاء كالتالي:

"أبلغت إدارة نادي سانتوس البرازيلي المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا بأنه لم يعد مدربًا للفريق من الآن بسبب سوء النتائج الفترة الأخيرة ، ويشكر النادي احتراف المدرب الشديد خلال الفترة التي كان مسؤولاً فيها عن الفريق ويتمنى التوفيق له فى مسيرته القادمة".

يذكر أن المدرب البرتغالي البالغ من العمر 74 عاما قد تولي قيادة نادى الزمالك فى عام 2014 حيث نجح فى الفوز مع القلعة البيضاء ببطولة الدوري المصري الممتاز بالإضافة إلي كأس مصر.