رياضة | تعيين ياسر ريان عضوًا باللجنة الفنية في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعيين ياسر ريان عضوًا باللجنة الفنية في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كابتن ياسر ريان تعيينه باللجنة الفنية داخل لجنة المواهب بالنادي الأهلي، والتي يترأسها حاليا فتحي مبروك بدلا من منصبه السابق كمدير فني لفريق ٢٠٠٤.

كما سيعلن النادي الأهلي خلال أيام عن التشكيل النهائي لقطاع الناشئين في الموسم الكروي المقبل، حيث من المنتظر الاعلان عن اسم المدير الفني الأجنبي الجديد المفترض توليه الإشراف على قطاع الناشئين بالنادي.

ومن المنتظر أن يكشف خالد بيبو، النقاب عن العديد من الإجراءات التى تهدف لتطوير قطاع الناشئين بالنادى، فى الوقت الذى قام بعمل حصر لأبرز المواهب فى القطاع لعمل عقود احتراف لهم للحفاظ عليهم ومنع رحيلهم دون موافقة النادي.