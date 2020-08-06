رياضة | الاتفاق يعبر عقبة العدالة في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الاتفاق يعبر عقبة العدالة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الاتفاق فوزًا صعبًا على حساب مضيفه العدالة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)

وارتفع رصيد الاتفاق، الذي حقق انتصاره الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، إلى 32 نقطة في المركز الخامس، في حين توقف رصيد العدالة عند 17 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

وتقمص سعيد الربيعي دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الاتفاق الوحيد في الدقيقة 38، فيما عجز العدالة عن تسجيل هدف التعادل طوال الوقت المتبقي من اللقاء.