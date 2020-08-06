شكرا لقرائتكم طولان: شريف لن يشارك أمام الأهلي.. وشكري وقاعود عادا للمشاركة في التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي أن ناديه لديه مجموعة من الناشئين عددهم 8 لاعبين وأهتم بهم اهتمام كبير لأنهم مستقبل النادي

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: أعتمد على تصعيد الناشئين أصحاب الشخصة ولن أتردد في اقحامهم في التشكيل الساسي أمام الأهلي أو الزمالك، مضيفا: "أجرينا استفشاء مكثف للاعبن لخوض الـ90 دقيقة بشكل مميز".

أشار: قضينا فترة طويلة خارج الخدمة كما أننا سنلعب موسم ونصف وراعيت ذلك في الاستراتيجية الخاصة بي ومن الضروري أن تتغير هذه الاستراتيجية، مشددا على أن ناديه يحافظ على كل عوامل السلامة ولدينا مسحة يوم الجمعة وجميع المسحات سلبية والزام اللاعبين بارتداء الكمامة

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كشف أن أحمد شكري ومحمود قاعود انتظموا في تدريبات انبي منذ 4 أيام بعد تعافيهم من الإصابة بكورونا.

شدد على أن محمد شريف لن يشارك أمام الأهلي وكنت أتمنى مشاركته لنه إضافة قوية ونحن نحترم العقود لأن هناك بند يمنع مشاركته ضد فريقه الأصلي.