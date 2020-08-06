شكرا لقرائتكم أحمد حجازى: لم أتلق أى عروض هذا الموسم.. وارتباط اسمى بالأهلى شرف كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حجازى مدافع وست بروميتش الإنجليزى، أنه لم يتلق أي عروض هذا الموسم من أندية الدورى الإنجليزي أو المصرية ومستمر في وست بروميتش.

وقال أحمد حجازى في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "خوضت أصعب موسمين مع وست بروميتش بدورى درجة الأولى، والهبوط أمر صعب جدا والإدارة قفلت على الفريق وحافظت على النجوم ودعمنا الفريق بنجوم كبيرة لذلك رجعنا بسرعة".

وأضاف نجم وست بروميتش: "إجراء العملية في بداية الموسم بالاتفاق مع النادى وكان من الممكن تأجيلها، ولكن طول المسابقة في الدرجة الأولى مكنى من العودة والمشاركة هذا الموسم مع وست بروميتش مرة أخرى".

وتابع أحمد حجازى: "لم أتلق أي عروض من أندية الدورى الإنجليزية هذا الموسم وعقدى مازال به موسمين مقبلين، وشرف لى ارتباط أسمى بالأهلى، وفخور جدا بالموسمين اللى قضيتهم في الأهلى".

وأوضح حجازى: "سعيد جدا في وست بروميتش وإن شاء الله هنعمل موسم كويس الموسم المقبل ونحافظ على تواجدنا في البريميرليج".

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وعن المصريين بالبريميرليج، قال حجازى: "تواجد المصريين في الدورى الإنجليزى يساعد الباقى على التواجد واللى قابلينا ساعدونا كثيرا في التأقلم مع طريقة اللعب، وكنا نحلم ونحن صغار باللعب في دوريات أوروبا الكبرى حتى تحقق الحلم".

وأكد حجازى: "علاقة اللاعبين المصريين في الدورى الإنجليزى قوية جدا ونتابع بعض، خاصة أننا كنا متربين مع بعض منذ الشباب، وتحدث مع تريزيجيه عن صعوبة بقائهم ولكن كان عنده إصرار كبير هو والمحمدى وكانا سببا في بقاء فريقهم في البريميرليج وأثبت تواجده وقيمته".

واستطرد حجازى: "فترة الإعداد هتفرق كتير مع أندية دورى أبطال أفريقيا وإن شاء الله هتكون مصرية، بالإضافة إلى الكونفدرلية التي يلعب بها بيراميدز، وأتمنى تتويج الإسماعيلى بالبطولة العربية".

وعن بطولة أفريقيا، أكد حجازى: "أتمنى العودة لبطولة أفريقيا المقبلة والتتويج بالبطولة حتى نرضى الشعب المصرى وتعويضها بعد الإخفاق في البطولة الماضية في مصر".