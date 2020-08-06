شكرا لقرائتكم خبير تسويق: حسام عاشور وافق وشيكابالا وفتحي مطلوببن للعب فى الدوري الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد سيف، خبير التسويق الرياضي، حصوله على موافقة حسام عاشور، قائد فريق الأهلي السابق، من أجل اللعب فى الدوري الأمريكي.
وقال سيف فى تصريحات تلفزيونية " تحدثنا مع حسام عاشور وحصلنا على موافقته للعب فى الدوري الأمريكي ومدة التعاقد ستكون لمدة موسم واحد فقط قابلة للتجديد على حسب الأداء".
وأضاف: "3 مليون دولار المقابل المادي لحسام عاشور فى الموسم الواحد، وننتظر إنهاء المفاوضات مع اللاعب خلال الفترة القليلة المقبلة".
أكد محمد سيف، خبير التسويق الرياضي، أن أحمد فتحي، الظهير الأيمن لفريق الأهلي، مطلوب بالإسم للعب فى الدوري الأمريكي من ناديان.
وقال سيف: " أحمد فتحي لاعب يملك خبرات عديدة سواء مع النادي الأهلي أو المنتخب الوطني، ولدينا عرضين من ناديي إندي إلفين وشيكاغو فاير وسيكون أيضًا العقد لمدة موسم واحد".
وأضاف: "المقابل المادي لأحمد فتحي يصل إلى 4 مليون دولار فى الموسم الواحد، ولكن المفاوضات ستكون مباشرة مع نادي بيراميدز بسبب توقيعه لهم فى يناير الماضي".
كشف محمد سيف، خبير التسويق الرياضي، أن هناك شركة تسويق تسعي للتعاقد مع عدد من اللاعبين المصريين أصحاب الخبرات من أجل اللعب فى الدوري الأمريكي.
وقال سيف فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " ناديي ريفوليوشن وإندي إليفن الأمريكي يرغبان فى التعاقد مع محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ولكن لن نعلن عن الأرقام خلال الفترة الحالية حتي انتهاء المفاوضات".
وأضاف: "المقابل المادي جيد للغاية بالنسبة للثنائي، وتواصلنا مع شيكابالا خلال الفترة الماضية، وهذه لازالت مرحلة تفاوض".
كانت هذه تفاصيل خبر خبير تسويق: حسام عاشور وافق وشيكابالا وفتحي مطلوببن للعب فى الدوري الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.