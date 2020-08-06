شكرا لقرائتكم خبير تسويق: حسام عاشور وافق وشيكابالا وفتحي مطلوببن للعب فى الدوري الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد سيف، خبير التسويق الرياضي، حصوله على موافقة حسام عاشور، قائد فريق الأهلي السابق، من أجل اللعب فى الدوري الأمريكي.

وقال سيف فى تصريحات تلفزيونية " تحدثنا مع حسام عاشور وحصلنا على موافقته للعب فى الدوري الأمريكي ومدة التعاقد ستكون لمدة موسم واحد فقط قابلة للتجديد على حسب الأداء".

وأضاف: "3 مليون دولار المقابل المادي لحسام عاشور فى الموسم الواحد، وننتظر إنهاء المفاوضات مع اللاعب خلال الفترة القليلة المقبلة".