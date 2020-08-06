شكرا لقرائتكم مصطفي يونس: مرتضى ناجح بإمتياز.. وحسن حمدي أدار الأهلي في عهد المايسترو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن مرتضي منصور، نجح فى تحويل الزمالك إلى نادي عالمي وله نجاحات عديدة منذ توليه رئاسة القلعة البيضاء.
وقال يونس فى تصريحات تلفزيونية: "نسبة نجاح مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لا تتعدي الـ 15 %، والزمالك حصل على بطولات أكثر من الأهلي منذ تولي مرتضي منصور رئاسة النادي".
وأضاف: "مرتضي منصور ناجح بدرجة إمتياز فى نادي الزمالك، والخطيب مقبول فى القلعة الحمراء وسينجح إذا خاض الانتخابات مرة أخري بسبب اسمه فقط ولكنه خسر كثيرًا".
وعلى صعيد أخر ، أبدي مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، ندمه على أسلوب هجومه على حسن حمدي، خلال فترة رئاسته للقلعة الحمراء.
وقال يونس : "علاقتي بحسن حمدي كانت قوية للغاية، وكان لا يفعل أى شييء بدون أن أكون أعلم بها، وكان يدير النادي الأهلي خلال رئاسة صالح سليم".
وأضاف: "الخطيب لم يتعلم أى شييء من حسن حمدي، وساعدته كثيرًا خلال أولي فتراته فى مؤسسة الأهرام".
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