شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط: عقوبات مباراة السوبر نهائية ولا أملك حق تخفيفها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار سيد بندارى رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، أن عقوبات مباراة السوبر الماضية بين الأهلى والزمالك في الإمارات كانت مناسبة لما شهدته من أحداث.

وكشف رئيس لجنة الانضباط في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: لائحة اتحاد الكرة الماضية لا تصلح حاليا، واللائحة الجديدة تنطبق على كل العاملين في منظومة الرياضة ولا توجد بها استثنائيات".

وأوضح المستشار سيد بندارى: فكرة العقوبات هدفها إعادة الانضباط للمسابقات وإعلاء الأخلاق في الرياضة، ولجنة الانضباط مستقلة بذاتها عن أعضاء الاتحاد وتكون جلساتنا سرية ولا يشاركنا فيها أحد ولا يوجد أي تدخل ولن نسمح بذلك.

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وعن عقوبة السوبر، قال رئيس لجنة الانضباط: "مباراة السوبر شهدت عقوبات مناسبة لأحداثها ولا أملك حق الاستئناف على القرارات، وكل العقوبات التي صدرت كانت عادلة ونهائية، ولا أملك حق تخفيفها، ولكن لجنة الاستئناف هي المسئولة عن ذلك في حالة ظهور شىء جديد من حقها تخفيف أو زيادة العقوبة".

وتابع المستشار سيد بندارى: "المباراة الودية بينظمها اتحاد الكرة فتتعامل معاملة المباراة الرسمية، ولازم يكون في انضباط في كل المباريات، ولابد أن تكون المباراة الودية مثالية ولا يحدث فيها مشادات، ولذلك وقعنا هذه العقوبة على الهانى سليمان وهذه القرارات نهائية ولا يجوز الاستئناف عليها، ولكن له حق التظلم عندنا في اللجنة الانضباطية".