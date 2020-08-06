اخبار الرياضه

افضل لاعب في الدوري السعودي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/21
  • 2/21
  • 3/21
  • 4/21
  • 5/21
  • 6/21
  • 7/21
  • 8/21
  • 9/21
  • 10/21
  • 11/21
  • 12/21
  • 13/21
  • 14/21
  • 15/21
  • 16/21
  • 17/21
  • 18/21
  • 19/21
  • 20/21
  • 21/21

Advertisements

شكرا لقرائتكم افضل لاعب في الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

  • مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران جدة - بواسطة طلال الحمود - مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران
  • محافظ بيروت: خسائر انفجار المرفأ تصل لـ 15 مليار دولار محافظ بيروت: خسائر انفجار المرفأ تصل لـ 15 مليار دولار
  • فوكس نيوز: قطر ممول رئيسي لحزب الله.. ودعوات لتجميد أصولها فوكس نيوز: قطر ممول رئيسي لحزب الله.. ودعوات لتجميد أصولها
  • الملك سلمان يوجه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان الملك سلمان يوجه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان 21:26 GMT
  • ارتفاع قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 135 قتيلاً و5000 جريح ارتفاع قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 135 قتيلاً و5000 جريح 16:15 GMT
  • كتلة المستقبل: نطالب بمشاركة دولية في التحقيق بانفجار بيروت كتلة المستقبل: نطالب بمشاركة دولية في التحقيق ... بانفجار بيروت 15:46 GMT
  • ترمب: أخبار كبيرة ستتكشف عن تجسس أوباما وبايدن على حملتي ترمب: أخبار كبيرة ستتكشف عن تجسس أوباما وبايدن على ... حملتي 19:21 GMT
  • مجلس أوروبا يطالب أردوغان بوقف العنف والتعذيب ضد المعتقلين مجلس أوروبا يطالب أردوغان بوقف العنف والتعذيب ضد المعتقلين
  • انفجار بيروت.. الصورة الأخيرة لفريق الإطفاء اللبناني المفقود انفجار بيروت.. الصورة الأخيرة لفريق الإطفاء اللبناني المفقود
  • بعد انفجار بيروت.. مخاوف يمنية من كارثة جراء تعنت الحوثيين بعد انفجار بيروت.. مخاوف يمنية من كارثة جراء تعنت الحوثيين
  • هوك: ترمب قالها بوضوح.. إيران لن تحصل على سلاح نووي هوك: ترمب قالها بوضوح.. إيران لن تحصل على سلاح نووي
  • لبنان: إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين لبنان: إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين
  • الطمي قد يزيحه خلال 50 عاماً.. مفاجآت وراء التعنت بسد النهضة الطمي قد يزيحه خلال 50 عاماً.. مفاجآت وراء التعنت بسد النهضة
  • 6 مليون دولار مساعدات من لندن لبيروت.. والعراق يوفر الوقود 6 مليون دولار مساعدات من لندن لبيروت.. والعراق يوفر الوقود
  • المرصد السوري: قصف تركي على مدينة عين عيسى شمال الرقة المرصد السوري: قصف تركي على مدينة عين عيسى شمال الرقة
  • الأمم المتحدة تخشى نقص الدقيق بلبنان بعد دمار مخازن القمح الأمم المتحدة تخشى نقص الدقيق بلبنان بعد دمار مخازن القمح
إعلانات
  • بكر عويضة جيش صدام... أم العراق؟ بكر عويضة
  • توفيق السيف لو كان للعلم قيمة حقاً... توفيق السيف
  • مشاري الذايدي العباس... المرآة الشيعية مشاري الذايدي
  • عبد المنعم سعيد حكام العالم الأربعة عبد المنعم سعيد
  • حازم صاغية من جمال عبد الناصر إلى حسّان دياب حازم صاغية
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افضل لاعب في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا