شكرا لقرائتكم ميلان يضم بيير كالولو إلى صفوفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تعاقده مع المدافع الفرنسي الشاب بيير كالولو قادما من الفريق الثاني بنادي ليون الفرنسي، في صفقة انتقال دائم.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإيطالي، أن المدافع الفرنسي سيلعب لميلان حتى نهاية شهر يونيو عام 2025.

ولم يشارك كالولو في أي مباراة مع الفريق الأول لأولمبيك ليون، لكنه لعب ثلاث مباريات دولية مع المنتخب الفرنسي لأقل من 20 عاما.

وأنهى ميلان الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز السادس برصيد 66 نقطة.