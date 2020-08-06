- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والمصرى غدا..وأمين عمر للـvar ، والأهلى يفتح تحقيقا مع سيد عبد الحفيظ بسبب أزمة رمضان صبحى، والزمالك يعلن انضمام بن شرقي وأوناجم لمعسكر البرج بعد الخضوع لمسحة كورونا، اتحاد الكرة يقرر صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية.
محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والمصرى غدا..وأمين عمر للـvar
أعلنتت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ، أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الزمالك والمصرى غدا والمقرر إقامتها باستاد الجيش ببرج العرب في مسابقة الدورى الممتاز
اتحاد الكرة يقرر صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية
استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية خلال الفترة المقبلة بعد أن تم صرف مستحقات الحكام كاملة لأول مرة في تاريخ الحكام والتي وصلت إلي 15 مليون جنيه تم صرفها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة علي أن يتم صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية علي حسب اللائحة الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا.
الزمالك يعلن انضمام بن شرقي وأوناجم لمعسكر البرج بعد الخضوع لمسحة كورونا
يجرى الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبا الزمالك، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا بأحد المراكز الطبية المتخصصة وذلك بعد وصولهما إلى القاهرة صباح اليوم، ومن المنتظر أن ينضم الثنائى لمعسكر الفريق الأبيض ببرج العرب مساء اليوم.
الاهلى يفتح تحقيقا مع سيد عبد الحفيظ بسبب أزمة رمضان صبحى
يعانى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من أزمة دفاعية قوية قبل مواجهة إنبي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى بطولة الدوري العام..
حقق فريق سموحة الفوز على نظيره طنطا بنتيجة 2/0 فى المباراة الودية الأولى، التى جمعت الفريقين بمقر النادى السكندرى ضمن الاستعدادات النهائية لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم..
الأهلي يكشف حقيقة العروض الخارجية لضم ثلاثى الفريق فى الصيف
شهدت الفترة الماضية الحديث حول عروض احتراف كثيرة تلقاها بعض لاعبى الأهلى من دوريات مختلفة، وذكرت تقارير إعلامية أن أكثر من لاعب فى القلعة الحمراء تلقوا عروضاً من أندية عربية وأوروبية فى الفترة الماضية، وفى مقدمتهم محمود عبد المنعم "كهربا" الذى ارتبط اسمه بعروض من السعودية وتحديداً من نادى النصر، كما تحدثت بعض التقارير عن عروض خليجية تلقاها السنغالى آليو بادجى والمالى آليو ديانج، وهو ما أثار جدلاً فى الشارع الأهلاوى مؤخراً باعتبار أن الثلاثى من ركائز الفريق الأساسية قبل عودة الدوري.
الزمالك يسدد 30 ألف فرنك سويسرى للطعن على الحكم فى قضية النقاز
سددت إدارة نادى الزمالك 30 ألف فرنك سويسرى إلى المحكمة الرياضية الدولية رسوماً للطعن على الحكم الصادر من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى قضية حمدى النقاز، بعد إصدار الفيفا قرارًا بتغريم الزمالك مليونًا و300 ألف دولار لصالح التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق الأبيض الذى فسخ عقده من طرف واحد، فى القضية التى حرصت إدارة الزمالك على إيقاف حكم الدرجة الأولى بها بالطعن عليه فى الاتحاد الدولى بعد تلقى الحيثيات المختلفة الخاصة بالحكم فى تلك القضية، والتى يحرص مرتضى منصور رئيس النادى على متابعتها بصورة.
يخضع منتخب مصر الأول لكرة اليد لإجراء مسحة كورونا يوم 12 أغسطس الجارى، استعدادا للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة يوم 15 أغسطس للإعداد لمونديال2021 الذى تستضيفه مصر، ومن المقرر أن يخضع منتخب كرة اليد للاختبارات فى أحد المستشفيات التى أجرت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولى للعبة.
كارتيرون يقرر تأجيل إعلان قائمة مباراة المصرى للغد
قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تأجيل إعلان قائمة الفريق لمباراة المصرى المقرر إقامتها غدٍ الخميس، بالمباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز على استاد برج العرب، ليتم إعلانها غدًا، حيث ستضم القائمة ٢٠ لاعبًا ويحق لكل فريق إجراء ٥ تغييرات فى المباراة.
محمود وادى يقود هجوم المصرى أمام الزمالك
استقر طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، على البدء بالفلسطينى محمود وادى لقيادة هجوم الفريق أمام الزمالك فى اللقاء المقرر بينهما غدا، الخميس، باستاد برج العرب فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة للدورى.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 / 8 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.