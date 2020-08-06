شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والمصرى غدا..وأمين عمر للـvar ، والأهلى يفتح تحقيقا مع سيد عبد الحفيظ بسبب أزمة رمضان صبحى، والزمالك يعلن انضمام بن شرقي وأوناجم لمعسكر البرج بعد الخضوع لمسحة كورونا، اتحاد الكرة يقرر صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية.

محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والمصرى غدا..وأمين عمر للـvar

أعلنتت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ، أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الزمالك والمصرى غدا والمقرر إقامتها باستاد الجيش ببرج العرب في مسابقة الدورى الممتاز

اتحاد الكرة يقرر صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية خلال الفترة المقبلة بعد أن تم صرف مستحقات الحكام كاملة لأول مرة في تاريخ الحكام والتي وصلت إلي 15 مليون جنيه تم صرفها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة علي أن يتم صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية علي حسب اللائحة الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا.

الزمالك يعلن انضمام بن شرقي وأوناجم لمعسكر البرج بعد الخضوع لمسحة كورونا

يجرى الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبا الزمالك، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا بأحد المراكز الطبية المتخصصة وذلك بعد وصولهما إلى القاهرة صباح اليوم، ومن المنتظر أن ينضم الثنائى لمعسكر الفريق الأبيض ببرج العرب مساء اليوم.

الاهلى يفتح تحقيقا مع سيد عبد الحفيظ بسبب أزمة رمضان صبحى

يعانى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من أزمة دفاعية قوية قبل مواجهة إنبي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى بطولة الدوري العام.. حقق فريق سموحة الفوز على نظيره طنطا بنتيجة 2/0 فى المباراة الودية الأولى، التى جمعت الفريقين بمقر النادى السكندرى ضمن الاستعدادات النهائية لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.. Advertisements سموحة يفوز على طنطا 2/0 فى الودية الأولى

الأهلي يكشف حقيقة العروض الخارجية لضم ثلاثى الفريق فى الصيف

شهدت الفترة الماضية الحديث حول عروض احتراف كثيرة تلقاها بعض لاعبى الأهلى من دوريات مختلفة، وذكرت تقارير إعلامية أن أكثر من لاعب فى القلعة الحمراء تلقوا عروضاً من أندية عربية وأوروبية فى الفترة الماضية، وفى مقدمتهم محمود عبد المنعم "كهربا" الذى ارتبط اسمه بعروض من السعودية وتحديداً من نادى النصر، كما تحدثت بعض التقارير عن عروض خليجية تلقاها السنغالى آليو بادجى والمالى آليو ديانج، وهو ما أثار جدلاً فى الشارع الأهلاوى مؤخراً باعتبار أن الثلاثى من ركائز الفريق الأساسية قبل عودة الدوري.

الزمالك يسدد 30 ألف فرنك سويسرى للطعن على الحكم فى قضية النقاز سددت إدارة نادى الزمالك 30 ألف فرنك سويسرى إلى المحكمة الرياضية الدولية رسوماً للطعن على الحكم الصادر من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى قضية حمدى النقاز، بعد إصدار الفيفا قرارًا بتغريم الزمالك مليونًا و300 ألف دولار لصالح التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق الأبيض الذى فسخ عقده من طرف واحد، فى القضية التى حرصت إدارة الزمالك على إيقاف حكم الدرجة الأولى بها بالطعن عليه فى الاتحاد الدولى بعد تلقى الحيثيات المختلفة الخاصة بالحكم فى تلك القضية، والتى يحرص مرتضى منصور رئيس النادى على متابعتها بصورة.