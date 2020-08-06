شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: الخطيب ليس من أبناء النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى يونس، نجم الأهلى الأسبق، أن قرارات مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب أضاعت هيبة القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، قائلا: "ما يحدث فى الأهلى الآن لم يحدث منذ عام 1968، ولم أر طوال تاريخى أن هيبة القلعة الحمراء تضيع مثلما يحدث فى عهد محمود الخطيب، وقرارات مجلس محمود الخطيب أثرت على هيبة النادى الأهلى، وكل التقدير لتركى الشيخ ولكن ما حدث معه هراء".

وأشار مصطفى يونس، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن محمود الخطيب ليس ابن القلعة الحمراء، ولكن من أبناء نادى النصر، قائلا: "الخطيب ليس ابن الأهلى وكان سينضم لنادى الإسماعيلى وشارك فى التدريبات، وذلك قبل انضمامه للقلعة الحمراء، والبعض يندهش من أننى لعبت بالنادى الأهلى وهؤلاء يحصلون على أموال مقابل الهجوم على شخصى".

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ومن جانب آخر، يعانى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي من أزمة دفاعية قوية قبل مواجهة إنبى المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى بطولة الدورى العام.

وتأكد غياب رامى ربيعة عن مواجهة إنبى بسبب الإيقاف بعد طرده فى مباراة سموحة الأخيرة قبل توقف الدورى بسبب كورونا، كما يغيب ياسر إبراهيم للإصابة، حيث يحتاج اللاعب للعلاج لمدة 3 أسابيع بعد إصابته فى الكاحل، ولازال موقف أيمن أشرف غامضا بعد إصابته هو الأخر على مستوى الكاحل.

كما تأكد مشاركة محمود متولى فى مركز المساك أمام إنبى، فيما سيشارك بجواره واحد من الثنائى أحمد فتحى أو محمد هانى لحل أزمة نقص المساكين فى مواجهة إنبي.