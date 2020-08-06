شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: عقوبات جديدة فى انتظار أيمن حفنى بسبب تصريحاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون، أن إدارة النادي ستوقع غرامات على أيمن حفني لاعب الفريق بعد تصريحاته التي هاجم فيها إدارة المقاولون، وقال محمد عادل في تصريحات تليفزيونية إن أيمن حفني لاعب في المقاولون حتى الآن ولم يتم إبلاغ إدارة المقاصة بفسخ الإعارة مع اللاعب، وأضاف المشرف على الكرة في المقاولون أنه سيتم تطبيق غرامات مالية، خاصة أنه هاجم إدارة النادي بوقائع لم تحدث.

وكشف محمد عادل أنه حاول احتواء اللاعب ومعرفة المشاكل التي يعاني منها وأدت لغيابه عن التدريبات، مؤكدا أنه طلب من اللاعبين الكبار في الفريق الحديث معه واحتواء الأزمة، إلا أن اللاعب لم يستجب لاتصالات ومحاولات المقاولون.

فيما أكد أيمن حفني لاعب مصر للمقاصة المعار إلى المقاولون العرب فى تصريحات سابقة، أنه تغيب عن تدريب واحد مع الذئاب الجبل منذ شهرين.

وأشار إلى أنه تفاجأ بقرار عماد النحاس المدير الفني للفريق بقطع إعارته، موضحاً أنه لم يستطع الحضور للنادي للخضوع للمسحة الأولى، وطلبت حضور المسحة الثانية ولم يكن لدى مشاكل في تحمل نفقتها المادية والنادي وافق علي ذلك، مضيفا: لاعب الزمالك السابق، في تصريحات تليفزيونية، أن طلب مقابلة المدير الفني أو محمد عادل المشرف العام علي الفريق ، خاصة أنه أول مرة يغيب عن أي مران، موضحاً أنه طلب من أحد الأصدقاء التدخل للتواصل مع النحاس، لكنه أبلغه بأن القرار نهائي لا رجعة فيه. وأوضح حفنى أنه تم تحويله للشؤون القانونية، مشيراً إلى أنه لو كان مستمر في النادي لم يكن يفعلوا ذلك معه.