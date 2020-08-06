شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة وليد سليمان فى أحدث ظهور لها بالحجاب.. ونجم الأهلى: حياتى أنا ..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت ياسمين أمل، زوجة وليد سليمان نجم النادى الأهلى، صورة لها برفقة زوجها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيما علق عليها وليد سليمان قائلا :"حياتي أنا".



وليد سليمان مع زوجته

وظهرت زوجة وليد سليمان فى الصورة التي نشرتها بملابس بيضاء مرتدية الحجاب، فيما كان يلتقط لاعب الأهلي صورة سلفي معها، حيث نشرتها ياسمين أمل دون أن تعلق عليها.



وليد سليمان برفقة ياسمين أمل

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وفي وقت سابق، احتفل الحساب الرسمى لفريق النادى الأهلى على تويتر، بمرور تسع سنوات على إنضمام نجم الفريق وليد سليمان للأهلى، بمجموعة من الصور، وأسعد لحظات سليمان مع الأهلى، واللحظات التى فاز بها بالبطولات الهامة، وصورة أخرى مع رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى الكابتن محمود الخطيب، وعلق الحساب على صور وليد سليمان، "سنين ومرت زي الثواني في حبك انت.. زي النهاردة من 9 سنوات انضم الحاوي وليد سليمان للنادي الأهلي .. بعض الأشياء لا تتغير مع مرور الزمن 9 سنوات من الانتماء والإخلاص وكتابة التاريخ".



حساب ياسمين أمل

وكان وليد احتفل بعيد الأضحى المبارك بمشاركة صورة له على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وهو يمسك برأس عجل بعد الانتهاء من ذبح الأضحية ويهنئ العالم العربي والإسلامي بمناسبة العيد قائلا، "كل سنة وأنتوا طيبين عيد أضحى مبارك عليكم جميعا"