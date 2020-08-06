أخبار نادى الزمالك اليوم الاربعاء 5 / 8 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاربعاء 5 / 8 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها بوطيب يتمسك بـ 200 ألف دولار للتنازل عن مقاضاة الزمالك بوطيب يتمسك بـ 200 ألف دولار للتنازل عن مقاضاة الزمالك طلب المغربي خالد بو طيب مهاجم الزمالك السابق، الحصول على 200 ألف دولار من الزمالك إضافية على مستحقاته المالية، بداعي وجود بند في عقده بالحصول علي هذا المبلغ كمنحة تعاقد، وجاء طلب بو طيب كشرط للموافقة علي التنازل عن قضيته ضد نادي الزمالك. بن شرقي وأوناجم ينضمان لمعسكر الزمالك عقب ظهور نتيجة المسحة تقرر انضمام الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الزمالك إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في برج العرب، عقب ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الثنائي عقب وصولهما اليوم من المغرب، حيث تأخر وصول الثنائي للقاهرة لعدة مرات ما أدى لغيابهما عن مباراة الغد أمام المصري ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 للدوري. Advertisements تعليمات خاصة من كارتيرون لمدافعي الزمالك قبل مواجهة المصري كثف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، من تعليماته لمدافعي الفريق محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني، قبل مباراة المصري المقرر لها الثامنة من مساء الغد على استاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 للدوري، حيث عقد كارتيرون عدة جلسات مع المدافعين تحدث خلالها عن خطورة محمود وادي مهاجم المصري. مرتضى منصور يتفقد المنشآت الجديدة فى الزمالك.. صور تفقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعمال مسجد الدكتور محمد مشالي والذي سيتم افتتاحه بعد غد الجمعة، وكان بصحبة رئيس النادي خلال جولته التفقدية المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة النادى، حيث تم تعليق لافتة على باب المسجد الرئيسي باسم الدكتور مشالي، كما قام رئيس النادي بالصلاة داخل المسجد تمهيدا لافتتاحه رسميا يوم الجمعة.

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