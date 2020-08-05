الامارات | اتحاد الكرة السوداني يدعم الأندية بـ 200 الف دولار لاستكمال الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة السوداني يدعم الأندية بـ 200 الف دولار لاستكمال الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلن اتحاد كرة القدم السوداني على لسان نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة المالية نصر الدين أحمد حميدتي ، دعم الأندية المحلية بمبلغ 200 الف دولار من أجل استكمال بطولتي الدوري والمرحلة المشتركة المؤهلة للدوري الممتاز ، لافتا إلى أن الصعوبات الإجرائية الخاصة بالحسابات البنكية تسببت في تأخر وصول الدعم المالي للأندية، علما أن اتحاد الكرة السوداني كان قد قرر من قبل إستكمال بطولة الدوري اعتبارا من 15 الجاري بعدما توقفت بسبب جائحة كورونا " كوفيد 19" ، في حين أن وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي كانت قد أصدرت قرارا أعلنت فيه بان قرار تجميد النشاط الرياضي في السودان لايزال ساريا بسبب كورونا.

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وقال نائب رئيس اتحاد الكرة السوداني في تصريحات صحافية" تم تخصيص مبلغ 10 آلاف دولار دعما ماليا لكل نادٍ من الأندية الـ 17 في الدوري الممتاز و6 آلاف دولار لأندية المرحلة المشتركة المؤهلة للدوري الممتاز وعددها خمسة أندية".

من جانب آخر أكد نائب رئيس اتحاد الكرة السوداني أن الاتحاد سيواصل بالتنسيق مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عمليات الفحص الطبي لفيروس كورونا للاعبي الأندية وذلك في اعقاب قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة باعتماد لائحة التعديلات الجديدة على بطولة الدوري الممتاز

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