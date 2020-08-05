الامارات | غوميز يبصم على صدارة الهلال للدوري السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن غوميز يبصم على صدارة الهلال للدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد الفرنسي بافيتمبي غوميز، الهلال لتحقيق فوز كبير وعريض على النصر قوامه، 4/1 في ديربي الرياض، والذي أقيم مساء الأربعاء، على استاد الملك فهد الدولي، لحساب الجولة 23 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وبتلك النتيجة يكون الهلال قد نجح في كسر عُقدة النصر الذي فاز عليه في مباراتين وتعادلا في واحدة في أخر ثلاث مباريات جمعتهما معا.

ونجح "أسد الهلال" في تسجيل هدفين، في الدقيقتين، "55و80" فيما أحرز جيوفينكو وكارلوس ادواردو هدفاً لكل منهما، "35"، و"60"، وجاء هدف النصر الوحيد عن طريق سلطان الغنام “45+1".

وبتلك النتيجة يكون الهلال قد وسع الفارق بينه وبين العميد صاحب المركز الثاني إلى تسع نقاط، ويقترب من حسم اللقب قبل تسعة جولات فقط من نهاية المسابقة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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