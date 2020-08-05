شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على فريق لاسك لينز النمساوي، بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «أولد ترافورد» في إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.
وتقدم فريق لاسك بالهدف الأول في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب «فيليب ويزنجر»، ولكن عادل «لينجارد» النتيجة بالهدف الأول للشياطين الحمر في الدقيقة 57، وبعدها تقدم «مارسيال» لليونايتد بالهدف الثاني في الدقيقة 88 ليفوز الفريق بالمباراة.
وبهذة النتيجة يصعد فريق اليونايتد لدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي بعد الفوز بنتيجة 7/1 بمجموع المباراتين، حيث تأمل كتيبة «سولشاير» في الفوز بالبطولة والتتويج بها.
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