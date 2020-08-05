شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز على خيتافي بهدفين.. انتر ميلان يتأهل لربع نهائي الـ«يوروبا ليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي على فريق خيتافي الإسباني بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي تجمع الفريقين في ألمانيا ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وأحرز أهدف الإنتر اللاعب «روميلو لوكاكو» في الدقيقة 33 من الشوط الأول، ليتقدم الفريق الإيطالي وينهي الشوط الأول لصالحه، ثم يعود الإنتر ويعزز تقدمه على الفريق الإسباني عن طريق البديل «كرستيان إيريكسن» حيث أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد نزوله مباشرة، وفشل فريق خيتافي في تقليص الفارق حيث أضاع الفريق ضربة جزاء بطريقة عجيبة، لينتهي بعدها أمال خيتافي في العودة للمباراة.

وبهذا الفوز يصعد إنتر ميلان لدور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي، حيث يذكر أن المباراة أقيمت في ألمانيا بنظام المباراة الواحدة الإقصائية، وذلك بسبب تعذر قيام المباراة بالنظام المعتاد بالذهاب والإياب بسبب فيروس كورونا المستجد.