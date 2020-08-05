شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يطمئن على كريم نيدفيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، اتصالًا هاتفيًا بلاعب وسط الفراعنة الصغار والأهلي، كريم وليد «نيدفيد» المُصاب منذ فترة طويلة.

نيدفيد، مُصاب منذ ما يقرب من سنة و4 أشهر، ومازال يحتاج لفترة كبيرة قد تصل لـ6 أشهر حتى يعود مرة أخرى للتدريبات الجماعية.

وعلم المصري اليوم، أن غريب حرص على التواصل مع نيدفيد للاطئمنان على إصابته، وتوصيل رسالة تحفيزية له، حيث إنه كان لاعبًا أساسيًا في المنتخب الأولمبي قبل الإصابة.

وغاب نيدفيد عن تتويج منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام والتي أقيمت في مصر في شهر نوفمبر الماضي.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في دوري الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو، صيف العام المقبل 2021.

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