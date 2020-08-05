شكرا لقرائتكم خبر عن يونس: مرتضي منصور ناجح بإمتياز..ونسبة نجاح الخطيب فى الأهلي 15 % والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن مرتضي منصور، نجح في تحويل الزمالك إلى نادي عالمي وله نجاحات عديدة منذ توليه رئاسة القلعة البيضاء.

وقال يونس في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «نسبة نجاح مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لا تتعدي الـ 15 %، والزمالك حصل على بطولات أكثر من الأهلي منذ تولي مرتضي منصور رئاسة النادي».

وأضاف: «مرتضي منصور ناجح بدرجة إمتياز في نادي الزمالك، والخطيب مقبول في القلعة الحمراء وسينجح إذا خاض الانتخابات مرة أخرى بسبب اسمه فقط ولكنه خسر كثيرًا».