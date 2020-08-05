شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: تركي آل الشيخ أفاد الأهلي أكثر ممن يعملون فيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أفاد القلعة الحمراء أكثر ممن يعملون فيه الآن.
وقال يونس في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «الأهلي لم يستفاد من تركي آل الشيخ، وهناك من حصل على كراتين وهدايا من مسؤولي الأحمر عندما كانوا في السعودية، وكل ما حدث هناك علمت به».
وأضاف: «الزمالك نجح في الاستفادة من تركي آل الشيخ وهو شخص محب للنادي الأهلي ولكن مسؤولي القلعة الحمراء فشلوا في التعامل معه».
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