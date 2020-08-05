شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: قرارات الخطيب أضاعت هيبة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن قرارات الخطيب أضاعت هيبة القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وقال يونس في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «ما يحدث في الأهلي الآن لم يحدث منذ عام 1968، ولم أري طوال تاريخي أن هيبة القلعة الحمراء تضيع مثلما يحدث في عهد محمود الخطيب».

وأضاف: «قرارات مجلس محمود الخطيب أثرت على هيبة النادي الأهلي، وكل التقدير لتركي الشيخ ولكن ما حدث معه هراء».