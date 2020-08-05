شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة المدافعين تُربك الحسابات فى الأهلى قبل إنبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفجرت أزمة داخل النادى الأهلى بعد الانتقادات التى شنها رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، للمسؤولين فى النادى بسبب تأخرهم فى حل أزمة استمرار رمضان صبحى مع الفريق بعد انتهاء فترة إعارته القانونية بنهاية الشهر الماضى وحتى حصول النادى على الرد النهائى من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى بشأن إمكانية الاحتفاظ باللاعب لحين إنهاء الفريق ارتباطاته الرسمية ببطولة الدورى الممتاز ودورى أبطال إفريقيا، ما وضع الجهاز الفنى فى أزمة قبل مواجهة إنبى المقررة يوم 9 أغسطس الجارى، واحتمالية غياب اللاعب لحين دراسة موقفه القانونى، بعد انتهاء إعارة اللاعب يوم 30 يونيو الماضى. وشهدت الساعات الأخيرة مشاورات مكثفة داخل النادى الأهلى بشأن موقف اللاعب، حيث يخشى الجهاز الفنى من مشاركته فى لقاء إنبى ولا تصل الموافقة ويعاقب الأهلى بخصم نقاط من رصيده.

وكان الاتحاد الدولى «فيفا» قد سمح للأندية بمد إعارة لاعبيها حتى نهاية الموسم، بشرط موافقة الأطراف الثلاثة «الناديين واللاعب» وهو ما لم يتحقق حتى الآن فى حالة رمضان، كما أبدى المدير الفنى قلقه من عدم قدرة النادى على حسم صفقة التعاقد بشكل نهائى مع صبحى وذلك بسبب الخلاف على المقابل المالى للصفقة، حيث اشترط النادى الإنجليزى الحصول على 7 ملايين إسترلينى بينما قدم الأهلى عرضا بثلاثة ملايين إسترلينى ورفض رفع القيمة المالية.

على الجانب الآخر، يواجه الجهاز الفنى أزمة أخرى قبل مواجهة إنبى بسبب النقص العددى فى عدد المدافعين لإصابة ياسر إبراهيم بجذع فى الكاحل وحاجته لفترة ثلاثة أسابيع للعلاج، بجانب إيقاف رامى ربيعة بعد طرده فى مباراة سموحة قبل توقف الدورى بسبب جائحة كورونا، وكذلك إصابة أيمن أشرف فى كاحل القدم، الأمر الذى يدفع فايلر للبحث عن بعض الحلول الدفاعية، وينتظر أن يقوم المدير الفنى بمناقشة الأزمة فى جلسة خاصة مع الجهاز المعاون اليوم بعد عودة الفريق لاستئناف التدريبات على ملعب مختار التتش، وقرر فايلر تخفيف الحمل التدريبى للاعبين بداية من اليوم قبل مواجهة إنبى خوفًا من الإصابات. ويخضع لاعبو الأهلى والجهاز الفنى لمسحة طبية ظهر غد الجمعة عقب نهاية المران الصباحى، وذلك ضمن البروتوكول الذى أعلنته وزارة الشباب والرياضة، والذى يؤكد إجراء مسحات طبية لفرق الدورى قبل المباريات الرسمية.

وسبق أن أجرى الأهلى 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية ‏فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.‏ فى شأن آخر، أخطر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» مسؤولى النادى بتعيين مسؤول طبى يتولى مهمة اختبارات كورونا للأندية الأربعة التى ستخوض نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقى، وذلك فى إطار اتخاذ الاحتياطات الضرورية من تفشى وباء كورونا.