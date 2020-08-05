شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: الأهلي فى محنة.. والخطيب لم يقدر «عاشور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، أن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، لم يقدر قيمة وتاريخ حسام عاشور بعد قرار الاستغناء عنه.

وقال يونس في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «النادي الأهلي في محنة خلال عهد محمود الخطيب، وهو الوحيد المختص في ملف كرة القدم وليس المجلس على الإطلاق».

وأضاف: «الأهلي ترك حسام عاشور 4 ساعات وكأنه لم يفعل أي شييء للقلعة الحمراء من قبل فهو قائد تاريخي وحصل على بطولات عديدة».