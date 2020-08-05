شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تسويق رياضي: «ريفوليوشن وإندي إليفن» الأمريكي يرغبان في التعاقد مع شيكابالا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد سيف، خبير التسويق الرياضي، أن هناك شركة تسويق تسعي للتعاقد مع عدد من اللاعبين المصريين أصحاب الخبرات من أجل اللعب في الدوري الأمريكي.
وقال سيف في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «ناديي ريفوليوشن وإندي إليفن الأمريكي يرغبان في التعاقد مع محمود عبدالرازق»شيكابالا«، ولكن لن نعلن عن الأرقام خلال الفترة الحالية حتي انتهاء المفاوضات».
وأضاف: «المقابل المادي جيد للغاية بالنسبة للثنائي، وتواصلنا مع شيكابالا خلال الفترة الماضية، وهذه لازالت مرحلة تفاوض».
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