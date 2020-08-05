شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تسويق رياضي: حصلنا على موافقة حسام عاشور للعب فى الدوري الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد سيف، خبير التسويق الرياضي، حصوله على موافقة حسام عاشور، قائد فريق الأهلي السابق، من أجل اللعب في الدوري الأمريكي.
وقال سيف في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «تحدثنا مع حسام عاشور وحصلنا على موافقته للعب في الدوري الأمريكي ومدة التعاقد ستكون لمدة موسم واحد فقط قابلة للتجديد على حسب الأداء».
وأضاف: «3 مليون دولار المقابل المادي لحسام عاشور في الموسم الواحد، وننتظر إنهاء المفاوضات مع اللاعب خلال الفترة القليلة المقبلة».
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