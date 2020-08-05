شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تسويق رياضي: أحمد فتحي مطلوب بالإسم فى الدوري الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد سيف، خبير التسويق الرياضي، أن أحمد فتحي، الظهير الأيمن لفريق الأهلي، مطلوب بالإسم للعب في الدوري الأمريكي من ناديان.

وقال سيف في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «أحمد فتحي لاعب يملك خبرات عديدة سواء مع النادي الأهلي أو المنتخب الوطني، ولدينا عرضين من ناديي إندي إلفين وشيكاغو فاير وسيكون أيضًا العقد لمدة موسم واحد».

وأضاف: «المقابل المادي لأحمد فتحي يصل إلى 4 مليون دولار في الموسم الواحد، ولكن المفاوضات ستكون مباشرة مع نادي بيراميدز بسبب توقيعه لهم في يناير الماضي».