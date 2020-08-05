شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يرفض مبادلة «أحداد» مع الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، عرض الرجاء المغربى، بإبرام صفقة تبادلية للحصول على الاستغناء الخاص بلاعب الفريق حميد أحداد. وأبلغ كارتيرون، مسؤولى الزمالك، رفضه إبرام أى صفقة تبادلية مع الرجاء، نظراً لعدم احتياجه أى لاعبين من صفوفه. وشدد كارتيرون على أنه متمسك بعودة حميد أحداد لصفوف الفريق، الموسم المقبل، لحاجة الفريق إلى جهوده. وينتظر أن يحسم المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى، الموقف النهائى بشأن اللاعب، بعد الانتهاء من كافة الصفقات التى ينوى تدعيم صفوف الفريق بها، وبعد تحديد موقف كل المعارين للأندية الأخرى. وأصدر مجلس الإدارة قرارا بإلغاء الإعارات من الموسم المقبل، والاقتصار على بيع اللاعب، بما يصب فى مصلحة النادى. يأتى هذا فى الوقت الذى قرر فيه الجهاز الفنى للفريق منح شيكابالا، كابتن الفريق، راحة 24 ساعة من التدريبات. ويغيب شيكابالا عن مباراة الزمالك والمصرى، المقررة اليوم، فى الدورى، بسبب تعرضه للإيقاف على خلفية عقوبات السوبر المصرى. وفضل كارتيرون منح اللاعب راحة من التدريبات، الجمعة، على أن ينتظم فى التدريبات الجماعية «السبت» مع المجموعة الأساسية التى ستشارك أمام «المصرى». فيما يجرى محمود عبد العزيز، لاعب وسط الفريق، أشعة رنين مغناطيسى جديدة. وغاب عبد العزيز عن الزمالك، طوال الفترة المنقضية، بسبب إجرائه جراحة قطع الرباط الصليبى فى ألمانيا.

ويرغب الجهاز الطبى للزمالك فى الوقوف على آخر مستجدات إصابة اللاعب، لتحديد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى. من ناحية أخرى، أجرى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالفريق، عدة اتصالات مع مسؤولى السفارة المصرية فى المغرب، للترتيب لمواجهة الفريق أمام الرجاء المغربى. ويلتقى الزمالك مع الرجاء، فى الدار البيضاء، أحد يومى 25، 26 من سبتمبر المقبل، فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال الإفريقى. وطلب منصور من مسؤولى السفارة كافة المعلومات عن ملاعب التدريب، وأماكن الإقامة، والترتيب لاستقبال البعثة، لتهيئة الأجواء المناسبة للفريق، خلال تواجده فى الدار البيضاء. من ناحية أخرى، أبلغ مسؤولو نادى الاتحاد السكندرى نظراءهم فى الزمالك رغبتهم فى شراء رزاق سيسيه، لاعب الزمالك والمعار إليهم.

وطلب الاتحاد معرفة القيمة المالية التى يرغبها الزمالك فى بيع اللاعب، نهائياً فى حالة فشل كل مساعى تمديد إعارته. وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تلقى إدارة ناديه العديد من العروض الخارجية بشأن شراء سيسيه، نهائياً.