شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: الخطيب ليس من أبناء النادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن محمود الخطيب ليس ابن القلعة الحمراء، ولكن من أبناء نادي النصر.
وقال يونس في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «الخطيب ليس ابن الأهلي وكان سينضم لنادي الإسماعيلي وشارك في التدريبات، وذلك قبل انضمامه للقلعة الحمراء».
وأضاف: «البعض يندهش من أنني لعبت بالنادي الأهلي وهؤلاء يحصلون على أموال مقابل الهجوم على شخصي».
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