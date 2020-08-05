شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يتقدم على خيتافي بهدف «لوكاكو» في الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الاول من مباراة إنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني بتقدم فريق الإنتر بهدف مقابل لاشئ، في المباراة التي تجمع الفريقين في ألمانيا ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.
وأحرز هدف الإنتر اللاعب «روميلو لوكاكو» في الدقيقة 33 من الشوط الأول، ليتقدم الفريق الإيطالي وينهي الشوط الأول لصالحه.
يذكر أن المباراة التي تجمع الفريقين في ألمانيا بنظام المباراة الواحدة الإقصائية، وذلك بسبب تعذر قيام المباراة بالنظام المعتاد بالذهاب والإياب بسبب فيروس كورونا المستجد.
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