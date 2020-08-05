شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال يقسو على النصر برباعية في ديربي الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

افتتح الهلال أهداف المباراة عن طريق الإيطالي سيباستيان جيوفينكو عند الدقيقة (35) من عمر الشوط الأول بعد عرضية متقنة من الظهير محمد البريك.



وعند الدقيقة (1+45) تمكن سلطان الغنّام من إدراك التعادل لفريق النصر بقذيفة صاروخية بعد تمريرة رائعة من زميله جوليانو دي باولا، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

د45+1' هدف للنصر! ⚽#سلطان_الغنام يسجل التعادل#النصر 1 : 1 #الهلال#النصر_الهلال ???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/8tdPz8w4wx — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) د45+1' هدف للنصر! ⚽#سلطان_الغنام يسجل التعادل#النصر 1 : 1 #الهلال

#النصر_الهلال

🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/8tdPz8w4wx — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 5, 2020

وفي الشوط الثاني وبالتحديد عند الدقيقة (55) تمكن الفرنسي بافيتيمبي جوميز من تسجيل هدف التقدم للهلال عن طريق ركلة جزاء حصل عليها الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بعد تدخل قوي من لاعب النصر بيتروس.

د55' هدف للهلال! ⚽#غوميز يسجل الثاني#النصر 1 : 2 #الهلال#النصر_الهلال ???? — شاهد الهدف! pic.twitter.com/PvAjWfNfhq — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) د55' هدف للهلال! ⚽#غوميز يسجل الثاني#النصر 1 : 2 #الهلال

#النصر_الهلال

🎥 — شاهد الهدف! pic.twitter.com/PvAjWfNfhq Advertisements — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 5, 2020

وبحلول الدقيقة (60) عزّز كارلوس إدواردو التقدم للهلال وسجل الهدف الثالث بعدما تلقى عرضية من كرة ثابتة تسببت في حالة ارتباك داخل منطقة الجزاء.

د60' هدف للهلال! ⚽#ادواردو يضيف الثالث#النصر 1 : 3 #الهلال#النصر_الهلال ???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/SWh6kXaEvV — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) د60' هدف للهلال! ⚽#ادواردو يضيف الثالث#النصر 1 : 3 #الهلال

#النصر_الهلال

🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/SWh6kXaEvV — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 5, 2020

وقرر حكم المباراة إلغاء هدف لنادي النصر سجله البرازيلي بيتروس بداعي التسلل.

⚽️???? حكم المباراة يلغي هدف نصراوي ثاني بداعي التسلل. #النصر_الهلال pic.twitter.com/bhgmAWFLH0 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) ⚽️🚫 حكم المباراة يلغي هدف نصراوي ثاني بداعي التسلل. #النصر_الهلال pic.twitter.com/bhgmAWFLH0 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 5, 2020

واختتم الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهرجان الأهداف عند الدقيقة (80) بعدما أتقن استقبال كرة عرضية من هجمة مرتدة من نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري لتنتهي المباراة (4-1) لصالح الأزرق.

د80' هدف للهلال! ⚽#غوميز يسجل الرابع#النصر 1 : 4 #الهلال#النصر_الهلال ???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/ngu2DUy8cA — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) د80' هدف للهلال! ⚽#غوميز يسجل الرابع#النصر 1 : 4 #الهلال

#النصر_الهلال

🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/ngu2DUy8cA — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 5, 2020

بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى النقطة 54 يغني بها منفردًّا في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة 45 في المركز الثاني، مع تبقي 7 جولات من المسابقة المحلية.

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