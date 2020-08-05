سانشيز من مانشستر يونايتد إلى الإنتر بعقد دائم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

أشار الرئيس التنفيذي لنادي ​إنتر ميلانو​، ​بيبي ماروتا​، إلى أن النيراتزوري سيحصل على خدمات ​أليكسيس سانشيز​ من نادي مانشستر يونايتد، بصفقة انتقال دائم.

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وإنضم سانشيز إلى صفوف الإنتر على سبيل الإعارة لمدة موسم قادماً من اليونايتد الصيف الماضي، وأبدى النادي الإيطالي رغبة في شراء عقده بشكل نهائي ودخل في مفاوضات مع الشياطين الحمر خلال الفترة الماضية.

وأكد ماروتا توصل الإنتر لإتفاق نهائي مع مانشستر يونايتد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" موضحاً: "سنتعاقد مع أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد بعقد دائم".

وتابع: "سنعلن عن تلك الصفقة غداً في بيان رسمي".