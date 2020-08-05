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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي: كاسياس دخل في تاريخ كرة القدم منذ فترة طويلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020
اشاد المهاجم الارجنتيني ليونيل ميسي بالمسيرة المميزة التي يمتلكها الحارس الاسباني ايكر كاسياس. وقال ميسي في تصريحات صحفية:"يتقاعد إيكر اليوم ، لكنه دخل في تاريخ كرة القدم منذ فترة طويلة ، ليس فقط لأنه كان معيارًا في الدوري الإسباني ، ولكن أيضًا لأنه تمكن من الفوز بكل شيء على المستوى الدولي".
وتابع:"لقد كان حارس مرمى رائع وكان من الصعب حقًا أن يكون خصمًا ، لكن بالنظر إلى الوراء أعتقد أيضًا أنه كان تنافسًا رائعًا جعلنا نتفوق على أنفسنا في كل مرة نواجه فيها بعضنا البعض".
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