ميسي: كاسياس دخل في تاريخ كرة القدم منذ فترة طويلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

اشاد المهاجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ بالمسيرة المميزة التي يمتلكها الحارس الاسباني ​ايكر كاسياس​. وقال ميسي في تصريحات صحفية:"يتقاعد إيكر اليوم ، لكنه دخل في تاريخ كرة القدم منذ فترة طويلة ، ليس فقط لأنه كان معيارًا في الدوري الإسباني ، ولكن أيضًا لأنه تمكن من الفوز بكل شيء على المستوى الدولي".



وتابع:"لقد كان حارس مرمى رائع وكان من الصعب حقًا أن يكون خصمًا ، لكن بالنظر إلى الوراء أعتقد أيضًا أنه كان تنافسًا رائعًا جعلنا نتفوق على أنفسنا في كل مرة نواجه فيها بعضنا البعض".