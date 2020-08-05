شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المصري .. تعليمات خاصة من كارتيرون لمدافعي الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، من تعليماته لمدافعي الفريق محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ، قبل مباراة المصري المقرر لها الثامنة من مساء الغد علي استاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 للدوري، حيث عقد كارتيرون عدة جلسات مع المدافعين تحدث خلالها عن خطورة محمود وادي مهاجم المصري.

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ويدخل الزمالك مواجهة المصرى البورسعيدى، وسط مجموعة من الغيابات، والتى يبحث فيها الفريق الأبيض عن تحقيق الانتصار لتحسين مركزه فى جدول ترتيب المسابقة حيث يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

ويعد خط وسط الزمالك هو الخط الذى سيشهد تغييرات بالجملة حيث يغيب كلا من طارق حامد وأوباما للإصابة والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم جناحى الفريق الأبيض عقب عودتهما اليوم، إلى القاهرة، بعد فترة طويلة من التواجد فى المغرب طوال فترة وباء كورونا، لذا سيجرى كارتيرون العديد من التغييرات فى هذا الخط وعلى رأسها إمكانية الدفع بمحمد حسن لتعويض غياب طارق حامد فى التشكيل الأساسى إلى جوار الدولى التونسى فرجانى ساسى مع إشراك إسلام جابر فى مركز الجناح الأيمن بدلا من أوناجم وزيزو فى مركز الجناح الأيسر بدلا من بن شرقى مع التفكير فى الدفع بمصطفى فتحى بدلا من أوباما كما يغيب عن الزمالك فى هذا الخط كلا من شيكابالا وإمام عاشور نظرا لإيقافهما على خلفية أحداث مباراة السوبر المصرى الشهيرة.