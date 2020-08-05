شكرا لقرائتكم مصطفي يونس: الخطيب ليس ابن الأهلي وقررات المجلس أضاعت هيبة القلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفي يونس نجم الأهلي السابق، أن قرارات مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب أضاعت هيبة القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، قائلا "ما يحدث فى الأهلي الآن لم يحدث منذ عام 1968، ولم أري طوال تاريخي أن هيبة القلعة الحمراء تضيع مثلما يحدث فى عهد محمود الخطيب و قرارات مجلس محمود الخطيب أثرت على هيبة النادي الأهلي، وكل التقدير لتركي الشيخ ولكن ما حدث معه هراء".

وأشار مصطفي يونس خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن محمود الخطيب ليس ابن القلعة الحمراء، ولكن من أبناء نادي النصر، قائلا "الخطيب ليس ابن الأهلي وكان سينضم لنادي الإسماعيلي وشارك فى التدريبات، وذلك قبل انضمامه للقلعة الحمراء و البعض يندهش من أنني لعبت بالنادي الأهلي وهؤلاء يحصلون على أموال مقابل الهجوم على شخصي".

Advertisements

ومن جانب أخر، يعانى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من أزمة دفاعية قوية قبل مواجهة إنبي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى بطولة الدوري العام.

وتأكد غياب رامي ربيعة عن مواجهة إنبي بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة سموحة الأخيرة قبل توقف الدوري بسبب كورونا، كما يغيب ياسر لإبراهيم للإصابة حيث يحتاج اللاعب للعلاج لمدة 3 أسابيع بعد إصابته في الكاحل، ولازال موقف أيمن أشرف غامضا بعد إصابته هو الأخر علي مستوي الكاحل.

كما تأكد مشاركة محمود متولي في مركز المساك أمام إنبي، فيما سيشارك بجواره واحد من الثنائي أحمد فتحي أو محمد هاني لحل أزمة نقص المساكين في مواجهة إنبي.