شكرا لقرائتكم لاعبو المصري يهنئون كوفي بتعافيه من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقى عدد من نجوم المصري بزميلهم السابق محمد كوفي لاعب سموحة والذي تصادف وجوده بصحبة فريقه لأداء مباراة ودية أمام طنطا على هامش مران المصري على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب. وهنأ نجوم المصري كوفي على تمام شفاءه من فيروس كورونا والذي كان قد أصيب به قبل أسابيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو المصري يهنئون كوفي بتعافيه من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.