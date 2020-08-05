شكرا لقرائتكم المقاولون: لم ننهى إعارة أيمن حفني.. وشارك 10 دقائق معنا بمليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب المهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب اللاعبين الالتزام بالاحترافية، ليس معنى أنني أسمح للاعب بالحصول على راحة أنه حر ولكن عليه أن يلتزم بشروط الاحتراف ويحافظ على نفسه.

وقال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: أيمن حفني اعتذر عن الالتزام ببرنامج التدريب بالفيديو كونفرانس خلال فترة توقف الدوري وأكد أن لديه نادي يتدرب فيه وهل يعقل أن أبقى 3 شهور لا نعلم عنه شيئ وكان يتصل عليه أعضاء الجهاز الفني بالكامل ولا يرد.

تابع: تم ابلاغ جميع اللاعبين بحضور بداية التدريبات وكل اللاعبين حضروا لإجراء المسحة ولكن حفني لم يحضر وبعدها حضر وتم اجراء المسحة له على حساب النادي.

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أشار إلى أن أيمن حفني انقطع عن تدريبات المقاولون حتى هذا اليوم وإلى اليوم نخطره أنه متغيب عن التدريبات والمقاولون لم ينه اعارة أيمن حفني ولكن له 4 شهور بعيدا عن النادي.

واصل: أيمن حفني حصل على مستحقاته 4 أشهرر رغم انقطاعه عن التدريبات وهو غير ملتزم ولم يحاول الاتصال بي حتى هذه اللحظة ولعب 10 دقائق فقط مع المقاولون العرب بمليون جنيه، ونتعامل معه بمستندات رسمية

وعن مسئولية ناديه حال تعرض طاهر محمد طاهر للإصابة مع فريقه خاصة بعد حسم انتقاله للأهلي، قائلا: لا أتنصل من مسئوليتنا الطبية عن طاهر محمد طاهر طوال تواجده معنا وحتى الانتقال للأهلي.