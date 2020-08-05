شكرا لقرائتكم بعد مرور 148 يوما على توقف بطولة الدورى المصري .. تعرف على أهم 15 معلومة عن المسابقة منذ انطلاق الموسم الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد مرور 148 يوما على توقف بطولة الدورى ،تعود البطولة من جديد ، وتقام المباريات غدا الخميس ، باولى المواجهات الرسمية بين فريق الزمالك و المصرى في المباراة المؤحلة من الجولة الرابعة عشر من المسابقة المحلية .

وقبل صافرة استئناف المسابقة نرصد أهم 15 معلومة عن البطولة منذ انطلاقها وقبل استئنافها .

1- الأهلي يتصدر ترتيب جدول الدورى برصيد 46 نقطة جمعها من 17 مباراة خاضها الفريق

2- نادي مصر في قاع الجدول برصيد 11 نقطة فقط .

3- الزمالك يقع في المركز الرابع برصيد 31 نقطة من اجمالى 16 مباراة خاضها الفريق

4- خاضت فرق الدورى 157 مباراة من بداية الموسم وحتى مارس الماضى

5- 102 مباراة انتهت بالفوز مقابل 55 مباراة انتهت بالتعادل بين الفرق منها 16 سلبى و 39 ايجابى

6- 347 هداف سجلتها الفرق خلال المباريات التي تم خوضها

7- 8 اهداف سجلها اللاعبون في مرماهم بالخطأ .

Advertisements

8- احتسب الحكام 76 ركلة جزاء خلال المباريات تم تسجيل 56 منها مقابل اهدار 20 ركلة فشل اللاعبون في تسديدها .

9- النادى الاهلى هو الأكثر هجوما حيث سجل لاعبيه 46 هدفا ، ونادى مصر هو الأضعف

10- 589 إنذارا تم اشهارها في وجه اللاعبون بالمباريات ، مقابل 31 بطاقة حمراء " طرد "

11- 14 مدير فنى تركوا المهمة الفنية سواء بالإقالة أو الاستقالة

12- 5 أندية أبقت على مدربيها وهى الاهلى و المقاولون و الإنتاج الحربى و طنطا و الاتحاد السكندرى

13- عبد الله السعيد هداف البطولة حتى الان برصيد 13 هدفا ، يليه محمد شريف لاعب الاهلى المعار الى انبى برصيد 9 اهداف

14- تصدر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قائمة أكثر حراس المرمى حفاظا على نظافة شباكهم في الموسم الحالي من الدوري المصري

15- أوباما ومعلول وقفشة وشديد على رأس قائمة أفضل صانعي الأهداف في المسابقة قبل توقفها برصيد 6 تمريرات لكل لاعب.