شكرا لقرائتكم التعادل الايجابى يحسم المبارة الودية بين طنطا و سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت منذ قليل المباراة الودية الثانية بين فريقى طنطا و سموحة بنتيجة التعادل الايجابى بهدف لكل منهما فى اللقاء الذى جمعهما بملعب الفريق السكندرى ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم ، بينما حقق فريق سموحة الفوز على نظيره طنطا بنتيجة 2/0 فى المباراة الودية الأولى، التى جمعت الفريقين بمقر النادى السكندرى منذ قليل وأحرز هدفى اللقاء الثنائى ناصر ماهر وحسام حسن من خلال ضربات جزاء

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ويلاقى فريق طنطا نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر بطولة الدورى الممتاز يوم 19 أغسطس المقبل على ملعب الدفاع الجوى ويحتل أبناء السيد البدوى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

ومن جهة أخرى، وافقت الجهات الأمنية على طلبي ناديي المصري وطنطا بإقامة مباريات كل منهما في الإسكندرية ، وعلى ذلك قامت إدارة المسابقات بإدراج الملاعب الجديدة في الجدول مع تعديل في موعد مباراة مصر للمقاصة والجونة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمشاهدة أكبر عدد من المباريات.