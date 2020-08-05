مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع 4 لاعبين قبل بداية الموسم الجديد

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جدة - عمرو شويل كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن نادي مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع 4 لاعبين آخرين خلال فترة الانتقالات الجارية، قبل بداية الموسم الجديد في 12 سبتمبر.
وأكمل مانشستر سيتي انتقال الثنائي ناثان آكي بقيمة 41 مليون جنيه استرليني من بورنموث مساء الأربعاء، بعد يوم واحد من التعاقد مع فيران توريس من فالنسيا بقمة 20.8 مليون جنيه استرليني.
أشارت الشبكة الانجليزية، إلى ان السيتي لا يزال يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر وقلب دفاع آخر على الأرجح سيكون كاليدو كوليبالي لاعب نابولي.
أيضًا يواجه مانشستر سيتي أزمة في مركز صانع الألعاب بعد رحيل ديفيد سيلفا بعد نهاية عقده مع الفريق، وكذلك مهاجم من العيار الثقيل ليخلف سيرجيو أجويرو الذى تقدم في العمر ويبدو أن الموسم المقبل سيكون الأخير له.
ولا يزال لوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان هو الخيار الأول للنادي بدلا من أجويرو لكنه سينافس برشلونة بقوة على التعاقد معه، كذلك جواو فيليكس صانع ألعاب أتلتيكو مدريد الشاب لتعويض سيلفا.
ويرغب مانشستر سيتي بقيادة المدرب الاسباني بيب جوارديولا، في العودة بقوة الموسم المقبل من أجل استعادة لقب الدوري الانجليزي، بعدما افتقده خلال الموسم المنقضي لصالح ليفربول.
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