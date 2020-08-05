شكرا لقرائتكم لاعبو حرس الحدود يخضعون لمسحة كورونا السابعة السبت المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو فريق حرس الحدود و الجهاز الفنى و الادارى لاجراء المسحة الخاصة بفيروس كيورونا المستجد يوم السبت المقبل قبل مواجهة المصرى البورسعيدى فى الدورى الممتاز بـ48 ساعة .. ويلاقى فريق حرس الحدود نظيره المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الـ 18 من بطولة الدورى الممتاز على ملعب برج العرب فى الاسكندرية يوم 10 أغسطيس المقبل .

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فيما كشف محمد حليم نتيجة المسحة السادسة الخاصة بفيروس كيورونا للاعبى الفريق والتي جاءت سلبية وذلك ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وأوضح محمد حليم خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت أنه تم عودة جميع لاعبى الفريق المصابين والاستعانة بهم خلال المباريات الودية التي خاضها أستعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز.

وحقق فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب المكس ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم ونجح الغانى نانا مهاجم فريق حرس الحدود في إحراز هدفى اللقاء بالدقيقة 28 و32 من عمر الشوط الثانى وتعد مباراة الاتحاد السكندرى اليوم التجربة الثانية للفريق ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم حيث يتواجد الفريق بمعسكر مغلق بالإسكندرية.