شكرا لقرائتكم وكيله: وادي سيرحل عن المصري بنهاية الموسم ولديه عروض من مصر والإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف السيد الخضر وكيل أعمال محمود وادي مهاجم المصري أن موضوع رحيل وادي محسوم واللاعب سيرحل وسيكون خارج صفوف المصري في الموسم القادم وبخصوص رحيل وادي اللاعب مصيره محسوم.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: ليس لي علاقة بما أكده عبد الظاهر السقا بأن اللاعب لن يرحل عن المصري لأن علاقة اللاعب ستنقطع بالنادي بعد نهاية الموسم الحالي.

أوضح: وضعنا النقاط على الحروف بخصوص رحيل وادي عن المصري بنهاية الموسم الحالي بالاتفاق مع الإدارة، مضيفا أن عبد الظاهر السقا أكد عدم وصول عروض رسمية لشراء وادي وكلامه صحيح لأني لا أتواصل معه.

أفصح أن هناك عرض رسمي من نادي مصري وعرض رسمي من نادي قطري وعرض رسمي من نادي إماراتي لشراء محمود وادي، مشيرا إلى أنه حدث تعديل في الاتفاق بشأن مصير محمود وادي مع المصري يقضي ببقاؤه مع النادي لنهاية شهر أكتوبر على أن يرحل بعدها.

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أردف: وادي شارك في 3 مواسم ناجحة مع المصري شارك في الكونفدرالية والدوري والكأس ووصل إلى السوبر المصري.

فيما أضاف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري أن ما قاله السقا من صميم عمله لأن الفريق مقبل على مباراة مهمة أمام الزمالك غدا ويرغب في زيادة التركيز داخل صفوف الفريق البورعيدي، وعدم انشغال وادي بالعروض التي تلقاها.

شدد على أن هناك عروض لوادي بالفعل من أندية مصرية وخارجية وجميعها أندية كبيرة.