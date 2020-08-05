شكرا لقرائتكم الغندور يطالب أصدقائه وجمهور الزمالك بالدعاء له لتعرضه لوعكة صحية مفاجئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الاعلامى خالد الغندور أصدقائة و أقاربه و جمهور نادى الزمالك بالدعاء له عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ، تقدم على أثرها باعتذار عن عدم التواجد فى عمله بقناة الزمالك خلال الاسبوع الحالى وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا " كل اللى محتاجه من اصحابى و أصاقائى هو الدعاء لى بالشفاء أن شاء الله " .

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وعاد طارق يحيى المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش ، للظهور في برنامج " زملكاوى " علي قناة الزمالك مجددا عقب اعلانه تولي تقديم الاستديو التحليلي في القناة فقط ، حيث قدم طارق يحيي حلقة أمس بدلا من خالد الغندور الذي اعلن غيابه عن البرنامج لمدة أسبوع لظروف خاصة حيث اعتذارا خالد الغندور لجماهير الزمالك عن ظهوره في البرنامج قائلا : لن استطيع الظهور هذا الاسبوع لظروف خاصة جدا ، دون الكشف عن كواليس غيابه عن البرنامج خاصة انه كان من المفترض ان يقدم حلقة اليوم من البرنامج عقب اجازة عيد الأضحى المبارك.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.