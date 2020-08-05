شكرا لقرائتكم زيدان يستبعد بيل وخاميس من مواجهة مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استبعد الجناح الدولي الويلزي غاريث بيل من قائمة فريقه ريال مدريد الإسباني، الذي يواجه مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الجمعة في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حسب ما أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الملكي يوم الأربعاء.

وتبدو حظوظ الريال، المنتشي بتتويجه مؤخرا بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، ضئيلة في المضي قدما بالبطولة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 13 لقبا، عقب خسارته 1 - 2 أمام منافسه الإنجليزي في لقاء الذهاب، الذي جرى بملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد في فبراير الماضي، قبل توقف البطولة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وانتفض الفريق الملكي في بطولة الدوري الإسباني التي استأنفت فعالياتها في يونيو الماضي، بعد توقفها بسبب الفيروس اللعين، حيث حقق عشرة انتصارات متتالية قادته للفوز باللقب، غير أن بيل اكتفى باللعب لمدة 99 دقيقة فقط خلالها.

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وعانى بيل (31 عاما) من موسم صعب مع الريال، الذي سجل معه ثلاثة أهداف خلال 14 مباراة خاضها مع الفريق الأبيض في مختلف البطولات حتى الآن.

ورغم ذلك، شدد جوناثان بارنيت وكيل بيل، في حوار أجراه مؤخرا مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، على أن موكله، الذي يتبقى عامان في عقده مع الريال، لا ينوي الرحيل عن الفريق.

لم يكن بيل هو الوحيد الذي تم استبعاده من القائمة المكونة من 24 لاعبا، التي أعلنها الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق يوم الأربعاء، حيث خلت القائمة أيضا من لاعب وسط الملعب الكولومبي خاميس رودريغيز، وكذلك ماريانو دياز، الذي ثبت إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

كما كشف الموقع الألكتروني الرسمي لريال مدريد أن سيرخيو راموس قائد الفريق سوف يسافر مع زملائه إلى مدينة مانشستر، لكنه لن يتمكن من المشاركة في تلك المواجهة بسبب الإيقاف، عقب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب.